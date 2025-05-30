Galatasaray’dan art arda 11. galibiyet

İHA

Süper Lig’in 38. ve son haftasında Galatasaray evinde Başakşehir ile mücadele etti.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı karşılaşmayı 2-0’lık skorla kazandı.

Şampiyon Galatasaray, sezonu da galibiyet serisiyle tamamladı. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte üst üste 11. maçını kazandı.

SON MAĞLUBİYET BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Son olarak Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray, daha sonra ligde Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor, Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor, Göztepe ve Kayserispor, Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe, Konyaspor ve Trabzonspor'u mağlup etti.