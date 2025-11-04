Galatasaray'dan dolandırıcılık açıklaması: Çete çökertildi

Galatasaray Kulübü, loca ve kombine bilet satışı vaadiyle dolandırıcılık yapan çetenin çökertildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü olarak, taraftarlarımızı hedef alan, "loca ve kombine bilet satışı" vaadiyle binlerce euro tutarında dolandırıcılık faaliyeti yürüten Mersin merkezli bir şebekenin varlığı tespit edilerek, durum ivedilikle ilgili makamlara ihbar edilmiştir. İhbarımızın ardından İçişleri Bakanlığımızın ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün titiz, hızlı ve etkili çalışmaları sayesinde, 16 kişi gözaltına alınmış ve söz konusu suç şebekesi kısa sürede yakalanarak çökertilmiştir." denildi.

"TARAFTARLARIMIZIN MADDİ-MANEVİ HAKLARINI KORUYORUZ"

Taraftarların sadece resmi kanalları kullanmasının hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: