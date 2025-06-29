Galatasaray'dan formadaki beş yıldız hakkında açıklama

Galatasaray, 2025/26 sezonu için hazırlanan formalarıyla yeni sezona güçlü bir giriş yapıyor.

Bu yılki forma lansmanı, kulübün tarihi 5 yıldız başarısını eğlenceli bir kutlama dünyasıyla buluşturan özel bir kampanya kapsamında, dijital platformlarda yayınlanan video ve görseller aracılığıyla gerçekleştirildi.

Galatasaray’ın son üç sezonda üst üste kazandığı şampiyonluklar, 5. yıldız başarısı ve UEFA Kupası zaferinin 25. yılı kampanyanın ilhamını oluşturdu.

BU SEZON 1 YILDIZ ÜSTTE OLACAK

Forma tanıtımın ardından ise Galatasaray taraftarının kafasında soru işareti oluşturan beşinci yıldız detaylandırması son buldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, logoda 2025-2026 sezonu boyunca beş yıldızdan birinin üstte olacak şekilde kullanılacağını daha sonra bunun değişeceğini duyurdu.

"YAN YANA OLACAK ŞEKİLDE KULLANILMASI PLANLANMIŞTIR"

Sarı-kırmızılılardan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: