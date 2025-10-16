Abone ol: Google News

Galatasaray'dan gönderilen Carlos Cuesta, Brezilya'da şov yapıyor

Brezilya Serie A'nın 28. haftasında Vasco Da Gama, deplasmanda Fortaleza'yı 2-0 mağlup etti. Vasco Da Gama'nın Galatasaray'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Carlos Cuesta performansıyla büyük beğeni topladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 16.10.2025 13:36
Galatasaray'dan gönderilen Carlos Cuesta, Brezilya'da şov yapıyor

Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen Carlos Cuesta, Galatasaray'da bekleneni verememişti.

Form kazanması için Brezilya'nın Vasco da Gama takımına kiralanan Cuesta, buradaki performansıyla alkışları toplamaya başladı.

Öyle ki Cuesta, Vasco da Gama'nın Fortaleza'ya konuk olduğu mücadelede adeta kahraman ilan edildi.

PERFORMANSIYLA ALKIŞLARI TOPLADI 

Fortaleza'yı 2-0 mağlup eden Vasco Da Gama, Hugo Moura'nın kırmızı kart görmesinin ardından 40. dakikadan itibaren maçı 10 kişi oynadı.

10 kişiyle rakibine 2 gol atmayı başaran Vasco Da Gama'da Cuesta'nın savunmadaki performansından övgüyle bahsedildi.

Cuesta sahanın en yüksek puan alan futbolcularından biri oldu.

MÜDAHALELERİYLE MAÇA DAMGA VURDU 

Brezilya basınında 8.7 puan verilen Cuesta'nın özellikle takım 10 kişi kaldıktan sonra defanstaki müdahaleleriyle maça damga vurduğu ve galibiyeti getiren isimlerden biri olduğu belirtildi.

Cuesta bu sezon Vasco Da Gama formasını 5 maçta giydi ve 1 kez skor katkısı verdi.

Eshspor Haberleri