Galatasaray'dan gönderilen Carlos Cuesta, Brezilya'da şov yapıyor

Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen Carlos Cuesta, Galatasaray'da bekleneni verememişti.

Form kazanması için Brezilya'nın Vasco da Gama takımına kiralanan Cuesta, buradaki performansıyla alkışları toplamaya başladı.

Öyle ki Cuesta, Vasco da Gama'nın Fortaleza'ya konuk olduğu mücadelede adeta kahraman ilan edildi.

PERFORMANSIYLA ALKIŞLARI TOPLADI

Fortaleza'yı 2-0 mağlup eden Vasco Da Gama, Hugo Moura'nın kırmızı kart görmesinin ardından 40. dakikadan itibaren maçı 10 kişi oynadı.

10 kişiyle rakibine 2 gol atmayı başaran Vasco Da Gama'da Cuesta'nın savunmadaki performansından övgüyle bahsedildi.

Cuesta sahanın en yüksek puan alan futbolcularından biri oldu.

MÜDAHALELERİYLE MAÇA DAMGA VURDU

Brezilya basınında 8.7 puan verilen Cuesta'nın özellikle takım 10 kişi kaldıktan sonra defanstaki müdahaleleriyle maça damga vurduğu ve galibiyeti getiren isimlerden biri olduğu belirtildi.

Cuesta bu sezon Vasco Da Gama formasını 5 maçta giydi ve 1 kez skor katkısı verdi.