Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer koşulları hakkında Galatasaray'a bilgilendirme yaptı.

Galatasaray'ın Kerem'i transfer etmede öncelik hakkı olduğu için Benfica'ya 5 gün içinde cevap vermesi gerekiyordu.

Sarı-kırmızılar, 5 gün beklemesi halinde Fenerbahçe Kulübü, Kerem Aktürkoğlu'nu UEFA Avrupa Ligi listesine yazamayacaktı.

Galatasaraylı yönetici Eray Yazgan, Fenerbahçe'ye sorun çıkarmayacaklarını belirten bir açıklama yaptı.

"ENGEL OLMAYACAĞIZ"

Kerem Aktürkoğlu hakkında konuşan Eray Yazgan, şu ifadeleri kullandı:

Benfica, Kerem Aktürkoğlu için hakkımızı kullanıp kullanmayacağımızı sordu. 5 iş günü süresi, 5 Eylül'de sona eriyor. Avrupa listesi sonrasında. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu gerçeklikten bihaber olarak bu süreci götürmüş olmasını şaşkınlıkla takip ediyoruz. Hangi takımı tutarsak tutalım, Türkiye sınırı dışında hepimizin üst kimliği olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bu kimliğin önüne geçer. Galatasaray, Türk olmayan takımları yenme gayesiyle kurulmuş bir takımdır. Galatasaray, Türk futbolunun hamisi, Galatasaray Başkanı da Türk futbolunun abisi konumundadır. Rakibimiz bize akıl almaz iftiralarla saldırıyor. Galatasaray, onlara bir kez daha doğruyu gösteriyor ve ahlak dersi veriyor. Kulübümüz, Kerem Aktürkoğlu transferinde Avrupa listesine engel olmak gibi bir tutum içinde olmayacak. Bu vesileyle Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Samsunspor'a da başarılar dilemek istiyorum.