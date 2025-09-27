Galatasaray'dan ligde art arda 15. galibiyet

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oldu.
Sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, yenilmezliğini sürdürdü.
Galatasaray bu maçla birlikte ligde üst üste 15. müsabakasından da galip ayrıldı.
SON YENİLGİ BEŞİKTAŞ'A KARŞI
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de son olarak geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybetti.
LİGDE SIRADAKİ MAÇ BEŞİKTAŞ'LA
Galatasaray, salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaşacak, ligde de cumartesi günü derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak.