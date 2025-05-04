Galatasaray'dan Mauro Icardi yalanlaması

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Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde yer alan ve üst üste 3. şampiyonluğuna çok yaklaşan Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılılar, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Mauro Icardi hakkında çıkan transfer iddialarını yalanlandı.

"İDDİALAR GERÇEK DIŞIDIR"

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında bugün Arjantin basını kaynaklı ortaya atılan iddialar gerçek dışıdır.



Oyuncumuzun tedavi süreci, kulübümüz tarafından belirlenen program çerçevesinde devam etmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

NELER OLMUŞTU?

Arjantin merkezli Radio Mitre'nin haberine göre Icardi'nin, Türkiye defterini kapatarak Latin Amerika'ya dönmenin planlarını yaptığı öne sürülmüştü.