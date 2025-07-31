Galatasaray'dan Osimhen'den sonra Ederson bombası: Videodaki detay dikkat çekti

Yaz transfer döneminin hareketli takımı Galatasaray, Victor Osimhen sonrası Ederson transferini de tamamlıyor.

Brezilyalı kaleciyle tüm şartlarda anlaşan Cimbom'un, Manchester City'yle de el sıkışmak üzere olduğu aktarıldı.

Osimhen'in ardından Ederson'u da İstanbul'a getirmenin planlarını yapan Galatasaray, transferi noktalamak için Manchester City ile son kez masaya oturacağı öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların, Manchester City'yle de 8-9 milyon euro bonservis bedelinde anlaşma sağlamak üzere olduğu da öne sürüldü.

OSIMHEN VİDEOSUNDAKİ EDERSON DETAYI

Öte yandan Uzun süren görüşmeler sonrası Galatasaray, Victor Osimhen'i kadrosuna kattı.

İstanbul'a getirilen Nijeryalı golcü için kulübün paylaştığı videoda ise dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı.

Kaleci transferi için Ederson ve Donnarumma ile ilgilenen sarı-kırmızılıların, Manchester City'nin kalesini koruyan Brezilyalı eldiveni renklerine katmaya daha yakın olduğu belirtiliyordu.

DÖVMESİ TİŞÖRTÜN ÜZERİNDE GÖRÜLDÜ

Osimhen videosundaki bir detay da Ederson'un Galatasaray'a gelmek üzere olduğu iddialarını güçlendirdi.

Osimhen videosunda da bir taraftarın üzerindeki tişörtte yer alan figür, Ederson'un boynundaki dövmeye benzetildi.

Bu detay kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken Galatasaray taraftarı, bu hamleyi Ederson transferinin bittiğine yönelik bir işaret olarak yorumladı.