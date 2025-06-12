Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi

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Süper Lig'de üst üste üçüncü kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nde etkili bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, eski futbolcuları Sacha Boey’i kiralık olarak yeniden kadrosuna dahil etmeyi hedefliyor.

SIRADAKİ HEDEF BOEY

Sky Sport'un haberine göre; Galatasaray, Fransız sağ bek için kiralama formülünü devreye soktu.

Alman devi, Galatasaray'dan 30 milyon euroya transfer ettiği Boey'i şu aşamada satın alma opsiyonu içermeyen bir kiralama teklifine sıcak bakmıyor.

BAYERN MÜNİH OPSİYON İSTİYOR

Öte yandan Alman basınında Bayern Münih'in Boey için kesin bir satış planı olmadığı, ancak oyuncuya Premier Lig'den de ilgi olduğu belirtildi.

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 17 maçta görev alan Boey, 2 asistlik katkı sağladı.