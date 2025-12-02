Abone ol: Google News

Galatasaray'dan TFF'ye derbi çıkarması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, hakem yönetimi hakkında bugün 14.00'te TFF'ye gidecek.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 02.12.2025 13:05
Galatasaray'dan TFF'ye derbi çıkarması
  • Galatasaray, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı derbideki hakem yönetimini eleştirdi.
  • Başkan Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu, konu hakkında görüşmek üzere TFF'ye gidecek.
  • Ziyaretin odağında hakem Yasin Kol'un performansı olacak.

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy’de oynanan derbide 1-1 berabere kaldı.

Mücadelede 37 yaşındaki hakem Yasin Kol düdük çaldı.

Maç sonunda Galatasaray cephesinden, teknik direktör Okan Buruk ve ikinci başkan Metin Öztürk, maçın hakemi Yasin Kol'un performansını eleştiren açıklamalarda bulundu.

Hakem Kol'a yönelik eleştirilerin ardından Galatasaray'dan bir adım geldi.

TFF'YE YASİN KOL İÇİN ÇIKARMA 

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gidiyor.

Galatasaray yönetimi, saat 14.00’te TFF’ye gidecek.

Görüşmenin gündemi derbideki hakem yönetimi olacak.

Eshspor Haberleri