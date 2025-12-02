Galatasaray'dan TFF'ye derbi çıkarması

- Galatasaray, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı derbideki hakem yönetimini eleştirdi.
- Başkan Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu, konu hakkında görüşmek üzere TFF'ye gidecek.
- Ziyaretin odağında hakem Yasin Kol'un performansı olacak.
Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy’de oynanan derbide 1-1 berabere kaldı.
Mücadelede 37 yaşındaki hakem Yasin Kol düdük çaldı.
Maç sonunda Galatasaray cephesinden, teknik direktör Okan Buruk ve ikinci başkan Metin Öztürk, maçın hakemi Yasin Kol'un performansını eleştiren açıklamalarda bulundu.
Hakem Kol'a yönelik eleştirilerin ardından Galatasaray'dan bir adım geldi.
TFF'YE YASİN KOL İÇİN ÇIKARMA
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gidiyor.
Galatasaray yönetimi, saat 14.00’te TFF’ye gidecek.
Görüşmenin gündemi derbideki hakem yönetimi olacak.