Sergen Yalçın: Rakip kaleci yerden kalkmadı

Beşiktaş, Süper Lig’in 21’inci haftasında sahasında ağırladığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"KISMET DEĞİLMİŞ DEMEK Kİ"

Mücadeleyi değerlendiren Yalçın, "Sezonun en kötü 20 dakikasıyla başladık. Şimdiye kadar böyle bir 20 dakika görmedik. Oyuncularımız çevirmek için direnç gösterdiler. İkinci yarının tamamı bizim kontrolümüzdeydi. Basit hatalar, yenilen goller ve konsantrasyon bozukluğu futbolda insanın başına ciddi sorunlar açabiliyor. Çocuklar çok mücadele etti ama bugün için kısmet değilmiş demek ki." sözlerini sarf etti.

"SADECE İKİNCİ GÜN VAR'I 6 DAKİKA SÜRDÜ"

Yalçın, "Maç çevirmenin zorluğuna değinen Sergen Yalçın, 2-2'den sonra net pozisyonlarımız vardı. 2-0 öne geçen Anadolu takımı 5'li savunmaya geçiyor. 20-25'ten sonra rakibe kontra atak imkanı vermedik. Maç 5-2 de bitebilirdi. 2-0 geriye düştükten sonra 3-2 yapmak zor. Rakip kaleci yerden kalkmadı. Türk futbolunu kimsenin bu hale sokmasına gerek yok. En az 15 dakika maçın uzaması gerekiyordu. Sadece ikinci golün VAR'ı 6 dakika sürdü." ifadelerini kullandı.

"KALİTELERİ İYİ GİBİ DURUYOR"

Sergen Yalçın son olarak yeni transferler hakkında, "Oyuncular geleli 2-3 gün oldu. Yeni yeni alışıyorlar ama oyuncuların kaliteleri iyi gibi duruyor. Takıma kolay uyum sağlayacaklar gibi duruyor. Onların performansından mutluyum." dedi.