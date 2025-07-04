Galatasaray'dan Victor Osimhen'e mesaj

Transfer sezonuna Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sane'yi kadrosuna katarak hızlı bir giriş yapan Galatasaray, gözünü Victor Osimhen'den gelecek karara çevirdi.

Osimhen'den gelecek karara göre transfer politikasını şekillendirecek yönetim, Nijeryalı golcü için seferberlik ilan etmiş durumda.

Daha önce de sarı-kırmızılı yönetime erken karar vermeyeceğini söyleyen Osimhen, 10 Temmuz'u işaret etmişti.

GALATASARAY HABER GÖNDERDİ

Bu gelişme sonrası Galatasaray'dan da bir hamle geldi.

Şu anda tatilde olan yıldız golcü için Sarı-kırmızılılar 'görüşelim' çağrısında bulundu.

Victor Osimhen transferinde daha fazla zaman kaybetmek istemeyen yönetim, yıldız golcüyle görüşme talep etti.

"İSTANBUL'A GEL YÜZ YÜZE GÖRÜŞELİM"

Sarı-kırmızılı yönetimin Nijeryalı golcüye, "İstanbul'a gel, yüz yüze transferi görüşelim" dediği öğrenildi.

Galatasaray'da 41 maçta süre bulan Osimhen, 37 gol attı ve 8 asist yaptı.