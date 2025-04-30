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Galatasaray, Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in bonservisini almayı hedefliyor.

Birçok Avrupa devinin takibinde olan Osimhen ise şampiyonluğa odaklanmış durumda.

Yıldız golcüyle ilgili çeşitli transfer iddiaları dolanırken Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

OSIMHEN'İN TRANSFERİNDE SON DURUM NE?

HT Spor'a konuşan Yazgan, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'le ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yazgan, "Bu sene Victor Osimhen gibi bir oyuncuyu Süper Lig'de izlemiş olmanın keyfini çıkartalım hep birlikte. Bunu bir kenara koyalım. Ondan sonra kulübün şartları uygun olursa, oyuncuyla şartlarımız uyuşursa olabilir. Bugünün konusu değil. Bizim şu anda tek konsantrasyonumuz, Osimhen'in de diğer tüm oyuncuların da tüm konsantrasyonu sezonu iki kupa ile tamamlamak. Gerisi teferruat." sözlerini sarf etti.

"HOCAMIZ DAHA UZUN YILLAR BİZİMLE OLACAKMIŞ GİBİ PLAN YAPIYORUZ"

Yazgan, ayrıca Avrupa'dan teklifler aldığı konuşulan teknik direktör Okan Buruk'un geleceğiyle ilgili de değerlendirmeler yaptı.

Sarı-kırmızılı idareci, teknik direktör Okan Buruk'la ilgili, "Bizim hocamız şu anda devam ediyor zaten. Biz bunları konuşmuyoruz bile. Hocamız daha uzun yıllar bizimle olacakmış gibi plan yapıyoruz. Önümüzdeki senenin hazırlığını yapıyoruz. Sözleşme detayı gündeme dahi gelmiyor." diye konuştu.