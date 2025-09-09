Galatasaray'dan Victor Osimhen'in sağlık durumu hakkında açıklama

Nijerya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Galatasaraylı Victor Osimhen'in son durumu belli oldu.

Galatasaray Kulübü, yıldız oyuncuların sağlık durumu hakkında resmi hesaptan açıklama yayınladı.

Sarı-kırmızılılar, golcü futbolcunun ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edildiğini duyurdu.

"TEDAVİYE BAŞLANMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup, futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır.



Op. Dr. Yener İnce

Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru

1 MAÇ KAÇIRACAK

Süper Lig'de oynanacak Eyüpspor maçını kaçıracak olan Victor Osimhen'in, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt müsabakasına yetişmesi bekleniyor.

BU SEZON 3 MAÇTA 2 GOL ATTI

Galatasaray'ın 75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Napoli'den kadrosuna kattığı 26 yaşındaki forvet, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 3 resmi maçta 2 kez ağları sarsmayı başardı.