Galatasaray'dan Wilfried Singo açıklaması!

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray evinde, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi ve mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Sarı-kırmızılı takımda Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo, sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi.

Galatasaray Kulübü, bonservisine 30 milyon euro ödenen savunma oyuncusunun son durumu hakkında açıklama yaptı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo’nun sponsor hastanemizde çekilen MR’ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.

NASIL SAKATLANDI?

Bir pozisyonda defansın arkasına uzun atılan pasta koşu yaparken sakatlanan Singo, bir süre sahada kendini denedi.

Daha sonra müsabakanın 24. dakikasında topu taca atan 24 yaşındaki futbolcu, saha kenarına geldi.

Wilfried Singo'nun yerine 26. dakikada Macar futbolcu Roland Sallai oyuna dahil oldu.

3-4 HAFTA YOK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Wilfried Singo, yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.