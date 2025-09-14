Galatasaray'dan yeni galibiyet serisi

Süper Lig’in 5. haftasında sahneye çıkan Galatasaray, Eyüpspor deplasmanından 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

İlk yarıda gol bulamayan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda skoru lehine çevirdi.

Mücadelede yeni transferlerden İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır da ilk kez Galatasaray formasıyla sahaya çıktı.

GALİBİYET SERİSİ 16 MAÇA ÇIKTI

Eyüpspor zaferiyle birlikte Galatasaray, resmi maçlardaki galibiyet serisini 16’ya taşıdı.

Sarı-kırmızılı ekip en son geçen sezonun 29. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde 2-1 yenilmişti.

O karşılaşmadan sonra ligde Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor, Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor, Göztepe ve Başakşehir FK engellerini aşan Galatasaray, kupada da Fenerbahçe, Konyaspor ve Trabzonspor’u saf dışı bıraktı.

DEPLASMANDA 7 MAÇTIR YENİLMİYOR

Bu sezon ise Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Rizespor ve Eyüpspor galibiyetleriyle serisini sürdürdü.

Galatasaray, ligde son 7 deplasman karşılaşmasında da kayıp yaşamadı. Son dış saha yenilgisini geçen sezon Beşiktaş’a karşı alan sarı-kırmızılılar, sonrasında Samsunspor, Eyüpspor, Trabzonspor ve Göztepe’yi mağlup etti.

Bu sezon da deplasmanda Gaziantep FK, Kayserispor ve Eyüpspor engellerini aşarak serisini sürdürdü.

5 HAFTADA YALNIZ 1 GOL YEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, Eyüpspor maçını da gol yemeden bitirerek bu sezonki 5 karşılaşmanın 4’ünde kalesini kapattı.

Yalnızca Rizespor mücadelesinde gol gören Galatasaray, son 5 deplasman maçında da kalesini gole kapatarak kulüp tarihinin en uzun serisine ulaştı.