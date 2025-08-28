Abone ol: Google News

Galatasaray'ı endişelendiren gelişme: Bissouma'nın fiziksel durumu transferden vazgeçirdi

Galatasaray, Tottenham'dan transfer etmeye hazırlandığı Yves Bissouma'nın fiziksel durumu nedeniyle geri adım attı. Taraflar arasında anlaşma sağlanmıştı ancak oyuncunun hazır olmaması yönetimi endişelendirdi ve transferden vazgeçildi.

Yayınlama Tarihi: 28.08.2025 16:34
Galatasaray'ın transfer gündemindeki en önemli isimlerden biri olan Yves Bissouma konusunda beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim, Malili orta saha oyuncusunun fiziksel durumu hakkında bazı şüphelere sahip.

BISSOUMA'NIN FİZİKSEL DURUMUNDA BAZI ŞÜPHELER VAR

Orta sahaya direkt katkı verecek, formda ve hazır bir oyuncu arayışında olan Galatasaray, Bissouma'nın mevcut kondisyon durumunu yeterli bulmadığı için transfer sürecini askıya aldı.

İddialara göre Galatasaray cephesi, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun fiziksel durumu konusunda ciddi şüpheler taşıdı.

TRANSFER İPTAL 

Bu belirsizlik nedeniyle yönetimin, transferde başka bir isme geçiş yapacak.

Transferdeki belirsizlik, Galatasaray’ın yeni sezonda hemen katkı sağlayacak, fiziksel olarak hazır bir oyuncu arayışına yönelmesine neden olduğu da bildirildi.

