Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı

Haber Merkezi

Galatasaray'ın önümüzdeki sezon için tasarladığı deplasman ve alternatif formalar ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılıların Galatasaray Lisesi temalı forması büyük tartışma konusu oldu.

DEPLASMAN VE ALTERNATİF FORMALAR İNTERNETE SIZDI

Forma, Galatasaray Lisesi'nin kapısından ilham alan bir desen ile tasarlanırken ense kısmında da "Mekteb-i Sultani" yazısı yer aldı.

Sosyal medyada birçok taraftar formayı eleştirdi.

BEĞENENLER DE OLDU ELEŞTİRENLER DE

Galatasaray’ın sızan bir diğer forması ise UEFA Kupası temalı oldu.

UEFA Kupası’nın kazanıldığı beyaz forma olarak tasarlanan ürünün ense kısmına, Popescu'nun kupayı getiren penaltıyı gole çevirdiği saniye 23.19.32 işlendi.