Arda Güler yeni hocasıyla deplasman yolunda Bu akşam Albacete’yle karşılaşacak Real Madrid, deplasman yolculuğuyla ilgili görüntüleri paylaştı. Videoda milli yıldızımız Arda Güler’in yeni teknik direktörü Alvaro Arbeloa’yla uçağa doğru yürürken sohbet ettiği anlar yer aldı.