Arda Güler yeni hocasıyla deplasman yolunda

- Real Madrid, Xabi Alonso ile yollarını ayırdı ve yerine Alvaro Arbeloa'yı getirdi.
- Arbeloa, yeni göreviyle ilk maçına bu akşam Albacete karşısında çıkacak.
- Arda Güler, yeni teknik direktörü Arbeloa ile sohbet ederek uçağa doğru yürüdüğü görüntülerle dikkat çekti.
Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso ile yollar ayrıldı.
Alonso'dan boşalan koltuğa ise Alvaro Arbeola getirildi.
Alonso'nun yerine göreve getirilen Arbeloa'nın ilk maçı ise bu akşam İspanya Kral Kupası'nda oynanacak Albacete mücadelesi olacak.
Karşılaşma öncesi ise Real Madrid'in sosyal medya hesabından deplasmana gidiş görüntüleri yayınlandı.
REAL MADRİD PAYLAŞTI
Milli yıldızımız Arda Güler'in yeni hocası Arbeloa'yla bir şeyler konuşarak uçağa doğru yürüdüğü görüldü.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, görüntülere ilişkin paylaşımda bulundu.
İşte Arda Güler'in yeni hocasıyla görüntüsü...