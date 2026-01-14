Kerem Demirbay, Kasımpaşa ile anlaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Eyüpspor'dan Kerem Demirbay'ın transferinde anlaşma sağladı.

Emre Belözoğlu ile yola devam eden Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci ve Kamil Ahmet Çörekçi transferi sonrası Kerem Demirbay için prensipte anlaştı.

KASIMPAŞA'YLA ANLAŞTI

Eyüpspor'dan ayrılmaya hazırlanan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, sözleşme fesih için görüşmelere başladı.

Kulüpteki eşyalarını toplayan ve personellerle vedalaşan Kerem Demirbay, kısa süre içerisinde Kasımpaşa ile resmi sözleşme imzalayacak.

SON OLARAK EYÜPSPOR'DA OYNAMIŞTI

Kerem Demirbay, Eyüpspor'da bu sezon 16 maça ilk 11'de başladı.

Öte yandan Kerem Demirbay, 2023'te Bayer Leverkusen'den Galatasaray'a 3.7 milyon Euro bonservisle gelmiş, sarı-kırmızılı formayla 76 resmi maçta 7 gol ve 10 asist kaydetmişti.

EYÜPSPOR VEDA ETTİ

Öte yandan Eyüpspor'dan Kerem Demirbay'a ilişkin veda paylaşımı geldi.

Demirbay'a teşekkür edilirken, "Bu sezon formamızı giydiği süre boyunca takımımıza verdiği emek ve sahadaki mücadelesi için Kerem Demirbay’a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.