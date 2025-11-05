Abone ol: Google News

Galatasaray'ın Ajax maçı öncesi taraftarlara sorduk: Sizce maç kaç kaç biter?

Galatasaray'ın Ajax ile karşılaşacağı mücadeleye saatler kala Amsterdam sokaklarında maç saatini bekleyen taraftarlara skor tahminlerini sorduk. İşte taraftarlardan gelen skor tahminleri...

Yayınlama Tarihi: 05.11.2025 17:02
  • Galatasaray, Ajax ile kritik bir UEFA Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyor.
  • Amsterdam sokaklarında, Galatasaray taraftarlarına maç tahminleri soruldu.
  • Taraftarlar, farklı ve ilginç skor tahminleri paylaştı.

Galatasaray'ın Ajax ile deplasmanda oynayacağı kritik UEFA Şampiyonlar Ligi maçı geldi çattı...

Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak.

Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. 

ESH SPOR, AMSTERDAM SOKAKLARINDA

Mücadele öncesi ESH Spor da Amsterdam sokaklarında karşılaşmanın nabzını tuttu.

Muhabirimiz Hazal Palavar, Amsterdam sokaklarında karşılaşmayı bekleyen Galatasaray taraftarına mikrofonu uzattı.

GALATASARAY TARAFTARLARI SKOR TAHMİNLERİNİ YAPTI 

Karşılaşmanın skorunun ne olacağını sorduğumuz taraftarlar, birbirinden ilginç yanıtlar verdi.

İşte Amsterdam sokaklarında Ajax -Galatasaray maçının skor tahmini...

