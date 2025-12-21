Afrika Uluslar Kupası 4 yılda bir yapılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Afrika Uluslar Kupası, Avrupa liglerinde olduğu gibi Süper Lig ekiplerinin de kadrolarını ciddi şekilde etkiledi.

Turnuva nedeniyle Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor önemli isimlerinden geçici olarak yararlanamayacak.

Bu sebeple oyuncuların özellikle sakatlık yaşamasıyla ilgili endişeler yaşanırken konuya dair yeni bir gelişme meydana geldi.

2028'DEN SONRA 4 YILDA BİR DÜZENLENECEK

Afrika Uluslar Kupası, 2028’de yapılacak turnuvanın ardından 4 yılda bir düzenlenecek.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Patrice Motsepe, yaptığı açıklamada, 2027 Afrika Uluslar Kupası’nın planlandığı gibi gerçekleştirileceğini, 2029 yerine 2028’de bir turnuva daha düzenleneceğini, ardından organizasyonun 4 yılda bir yapılacak yeni takvime geçeceğini belirtti.

AFRİKA MİLLETLER LİGİ HAYATA GEÇİYOR

Motsepe, Afrika Uluslar Kupası’nı kazanan takıma verilen ödül miktarının 7 milyon dolardan 10 milyon dolara çıkarıldığını da açıkladı.

Ayrıca 2029’dan itibaren “Afrika Milletler Ligi” adıyla her yıl düzenlenecek yeni bir turnuvanın hayata geçirileceğini kaydeden Motsepe, “Tarihsel olarak Afrika Uluslar Kupası bizim için en önemli gelir kaynağıydı ancak bu yeni organizasyonla artık her yıl mali kaynak elde edeceğiz.” ifadelerini kullandı.