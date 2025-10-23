Galatasaray'ın Bodo/Glimt galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı güncellendi Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle Türkiye'nin UEFA ülke puanına önemli katkı sağlanırken sıralama da güncellendi.

Galatasaray'ın gollerini Victor Osimhen ve Yunus Akgün attı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu 3. hafta maçında Galatasaray, sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, Liverpool galibiyetinin ardından bir kez daha sahadan 3 puanla ayrılarak puanını 6'ya yükseltti. UEFA SIRALAMAYI GÜNCELLEDİ Galatasaray'ın gollerini Victor Osimhen (2) ve Yunus Akgün kaydetti. Galatasaray'ın galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Temsilcimizin elde ettiği puanla birlikte Türkiye, 45.200 puanla 9. sıradaki yerini korudu. DOĞRUDAN KATILIMDA ELİMİZ GÜÇLENDİ Bu sonuç, Türkiye'nin Avrupa kupalarına doğrudan katılım yolunda elini güçlendirdi. İşte UEFA'nın ülke puanı sıralaması... 1. İngiltere - 98.782 2. İtalya - 87.230 3. İspanya - 81.703 4. Almanya - 77.830 5. Fransa - 70.819 6. Hollanda - 62.700 7. Portekiz - 59.866 8. Belçika - 56.150 9. Türkiye - 45.200 10. Çekya - 41.700 Eshspor Haberleri

