Galatasaray'ın ilk 24'e kalma şansı nedir?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7’nci haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Atletico Madrid’i konuk etti.

RAMS Park'ta saat 20.45’te başlayan karşılaşmada, Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs düdük çaldı.

Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Böylelikle sarı-kırmızılılar puanını 10'a yükseltti.

YENİ FORMATTA GÜVENLİ LİMANA ULAŞILDI

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, lig aşamasının bitimine bir hafta kala ilk 24 yolunda dev bir adım attı ve elenme ihtimalini istatistiksel olarak yüzde 1'in altına indirdi.

Peki, bu yüzde 1'lik mucizevi elenme senaryosu nasıl gerçekleşir?

İşte o karmaşık olasılıklar zinciri...

Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki yeni formatında, yapılan binlerce simülasyon 10 puanın yüzde 99 oranında play-off (ilk 24) için yeterli olduğunu gösteriyor.

Galatasaray, Atletico Madrid beraberliği ile bu 'güvenli limana' ulaştı.

8. hafta maçları öncesinde temsilcimiz 16. sıraya yerleşerek, altındaki birçok takımın puan kaybıyla avantajını perçinledi.

YÜZDE 1'LİK FELAKET SENARYOSU

Galatasaray'ın 10 puanla elenmesi için lig tablosunun alt kısmında kelimenin tam anlamıyla bir "sonuç patlaması" yaşanması gerekiyor.

Aşağıda listelenen 13 kritik senaryodan en az 9 tanesinin gerçekleşmesi, Galatasaray'ı averaj hesaplarına itebilir veya doğrudan 25. sıraya düşürebilir:

Athletic Bilbao: Atalanta ve Sporting maçlarını kazanmalı (6 puan almalı).

Union SG: Bayern ve Atalanta'yı devirmeli.

Pafos: Chelsea ve Slavia Prag'ı yenmeli.

Benfica: Juventus ve Real Madrid'den en az 4 puan çıkarmalı.

Club Brugge: Marsilya'yı mağlup etmeli.

Kopenhag: Barcelona'yı devirmeli.

Napoli: Chelsea deplasmanından 3 puanla dönmeli.

Olimpiakos: Ajax'ı yenmeli.

PSV: Newcastle ve Bayern'den en az 2 puan almalı.

Leverkusen: Villarreal'den en az 1 puan almalı.

Monaco: Juventus'u mağlup etmeli.

Marsilya: Liverpool ve Brugge maçlarından puan çıkarmalı.

Karabağ: Liverpool'dan puan almalı.

AVERAJIN ÖNEMİ

Eğer yukarıdaki senaryolardan 9 tanesi gerçekleşirse, Galatasaray'ın şu anki 0 olan averajı hayati önem taşıyacak.

Temsilcimiz son maçında Manchester City deplasmanına çıkacak. Bu maçta alınacak ağır bir mağlubiyet, averajı eksiye düşüreceği için 10 puanda eşitlenen rakiplerine karşı dezavantaj yaratabilir.

Ancak mevcut tabloda Galatasaray, Monaco ve Leverkusen gibi rakiplerinin üzerinde yer alarak bu avantajı elinde tutuyor.

SON MAÇ MANCHESTER CITY DEPLASMANI

Galatasaray, 8. ve son haftada dev rakibi Manchester City'ye konuk olacak. Temsilcimiz bu maçtan alacağı her türlü puanla doğrudan ilk 24'ü (belki de ilk 16'yı zorlayarak) tescilleyecek.

Ancak puan alamazsa dahi, diğer maçların sonuçlarına göre elenmesi için dünya futbol tarihinde eşine az rastlanır bir sürprizler silsilesinin yaşanması gerekecek.