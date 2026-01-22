İspanyol basınında gündem Galatasaray-Atletico Madrid maçı: Türk cehenneminde sıkışıp kaldı!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray, evinde Atletico Madrid’i ağırladı.

Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip, 4. dakikada Giuliano Simeone’nin golüyle öne geçti.

Ancak sarı-kırmızılılar, 20. dakikada Marcos Llorente’nin kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi.

Kalan dakikalarda iki takım da fırsatlar yakalasa da sonuç değişmedi ve maç 1-1 sona erdi.

İSPANYOLLAR 'CEHENNEM' OLARAK NİTELENDİRDİ

Galatasaray'ın Atletico Madrid'le 1-1 berabere kalması, İspanyol basınında manşetleri süsledi.

Manşetlerde ise cehennem vurgusu ön plana çıktı.

Ülkede yayın yapan gazeteler, kritik karşılaşmayı böyle gördü…

"ATLETICO DURUMUNU DAHA DA KARMAŞIK HALE GETİRDİ"

Larazon

"Atletico Madrid, Galatasaray ile berabere kalarak durumunu daha da karmaşık hale getirdi."

"CEHENNEM ATLETICO'NUN BAVULUNDA"

AS

"Dramatik isabet oranı. Atlético, 2026'da beş gol attı, her maçta bir gol attı ve 85 kez şut çekti. Puan kaybına neden olan bir isabet eksikliği. Atlético, futbolun gerçekleriyle tekrar yüzleşti. İstanbul semalarında dalgalanan sarı ve kırmızı bayraklar, aslan kükremesi gibi Galatasaray marşı olacaktı. Atletico ısınmaya çıktığında, top yuvarlanmaya başladığında kulakları delen ıslık sesleri... Ama hayır gerçek cehennem, Atletico'nun bavulunda taşıdığı şey. Her hata yaptıklarında ve deplasmanda oynadıklarında. Her zaman bir şey olur, top ellerinden kaçar. İstanbul'da da 15 şut boşa gitti."

"ACI DOLU BERABERLİK"

Elpais

"Atletico'nun Galatasaray karşısında aldığı acı dolu beraberlik. Kırmızı-beyazlıların ilk sekize girebilmek için Bodo Glimt'i ezici bir şekilde yenmeleri ve diğer sonuçları da umut etmeleri gerektiği anlamına geliyor."

"TÜRKİYE SERÜVENİ HAYAL KIRIKLIĞIYLA SONA ERDİ"

Elperiodico

"Atletico Madrid'in Türkiye'deki serüveni hayal kırıklığıyla sona erdi ve son maç gününde ilk 8'e girme mücadelesi vermek zorunda kalacaklar."

"TÜRK CEHENNEMİNDE SIKIŞIP KALDILAR"

Onefootball

"Atletico Madrid, Türk cehenneminde sıkışıp kaldı."

"GALİBİYETTEN UZAK MAÇ"

Marca

"Atletico Madrid, İstanbul'da çok fazla fırsat yarattı ancak sadece birini değerlendirebildi ve Galatasaray ile berabere kalarak galibiyetten uzak bir maça imza attı. Bu beraberlik Llorente'nin kendi kalesine attığı gol nedeniyle üzücü oldu."

"CEHENNEMDE MUCİZE BİR PUAN"

Mundo Deportivo

"Atletico için cehennemde mucize bir puan. Artık Atlético Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e girmek için şansı kendi performansına bağlı değil. Galatasaray, ilk dakikadan itibaren taraftarlarının desteğiyle, orta sahada savunma hattını ileriye çekerek çok yüksek bir baskı uyguladı. Son dakikalarda Galatasaray üç puanı alabilirdi, ancak Oblak her zamanki mucizesiyle Sara'nın şutunu kurtardı."