Mauro Icardi'nin maç sonu görüntüsü dikkat çekti

- Mauro Icardi, Atletico Madrid karşısında forma giymedi ve maç sonunda üzgün bir şekilde stadyumu ilk terk eden oyuncu oldu.
- Arjantinli futbolcunun basın mensuplarına bakmadığı ve hızlı adımlarla stadı terk ettiği gözlemlendi.
- Bu sezon toplamda 27 maça çıkan Icardi, Galatasaray için 10 gol ve 2 asist yaptı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.
Mücadele sonrası Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin maç sonundaki görüntüsü dikkat çekti.
MAÇ SONUNDA TEK BAŞINA STADYUMDAN AYRILDI
Victor Osimhen'in Afrika Kupası'ndan dönmesiyle birlikte Atletico Madrid karşısında mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve maçı yedek kulübesinde tamamlayan Mauro Icardi, maç sonunda tüm arkadaşlarından önce stadyumdan ayrıldı.
Arjantinli oyuncunun üzgün bir halinin olduğu görülürken, kendisine seslenen basın mensuplarına da bakmadığı gözlemlendi.
DURGUN HALİ DİKKAT ÇEKTİ
Icardi'nin hızlı adımlarla stadı terk ettiği belirtildi.
Bu sezon Galatasaray'da tüm kulvarlarda 27 maça çıkan 32 yaşındaki Icardi, 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.