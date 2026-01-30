Giorgio Chiellini'den Galatasaray mesajı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Juventus'un yönetiminde yer alan Giorgio Chiellini, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçıyla ilgili konuştu.

Sky Sport'a konuşan Chiellini, bu maçın 2013'teki kötü anılarını değiştirmek için bir fırsat olduğunu ancak 2013'ten çok Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'i düşündüğünü belirtti.

"HEM OSIMHEN'İ HEM DE 2013'Ü DÜŞÜNDÜM"

İtalyan futbol insanı, şunları söyledi:

"Hem Osimhen'i hem de 2013'ü düşündüm: İstanbul'daki son hatıramızı silmek için iyi bir fırsat. Gala, harika oyunculara sahip güçlü bir takım. İstanbul'daki ilk maçta oyunu iyi oynamamız gerekiyor. Transfer piyasası mı? Yeni bir şey yok…"

"GALATASARAY GÜÇLÜ BİR TAKIM"

Sözlerine devam eden Chiellini, "Galatasaray, büyük oyunculara sahip güçlü bir takım. Rövanşı evimizde oynayacağız. Onların stadyumuna gidip maçı doğru oynamalı, zayıf yönlerinden faydalanmalıyız." diye konuştu.

"BELİRLEYİCİ HATAYI BEN YAPMIŞTIM"

Chiellini, "Galatasaray maçında bu sefer iki devre var, sorun olmamalı. Sahanın bir yarısı farklı şekilde hazırlanmıştı; sonra sahada biz kaybettik, belirleyici hatayı ben yapmıştım. Şimdi farklı bir maç, farklı bir dünya; iki farklı takımız." açıklamasında bulundu.

"O YENİLGİYİ HALA ÜZERİMDE HİSSEDİYORUM"

2013 yılında Galatasaray'a kaybettikleri maç için de konuşan Chiellini, "2013 yılındaki Galatasaray'a karşı olan o yenilgiyi hala üzerimde hissediyorum. Galatasaray'a büyük saygımız var." diye konuştu.

2013'TE NE OLMUŞTU?

10 Aralık 2013'te oynanan maç, 31. dakikada 0-0 devam ederken yoğun kar yağışı nedeniyle ertesi güne ertelenmişti.

Galatasaray, 85. dakikada Wesley Sneijder'in ayağından bulduğu golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Bu sonuçla grubunu 7 puanla ikinci sırada tamamlayan Galatasaray son 16 turuna kalırken, Juventus ise Devler Ligi'ne veda etmişti.

Karşılaşmada, bugün Juventus'ta yönetici pozisyonunda bulunan Giorgio Chiellini de forma giymişti.