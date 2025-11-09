Abone ol: Google News

Galatasaray'ın Kocaeli'de golü VAR'a takıldı!

Galatasaray'ın Kocaelispor ile deplasmanda oynadığı maçın ikinci yarısında sarı-kırmızılıların golü iptal edildi.

Yayınlama Tarihi: 09.11.2025 18:56
  • Galatasaray, Süper Lig'de Kocaelispor'a deplasmanda 1-0 yenilerek ligde ilk kez kaybetti.
  • 83. dakikada Victor Osimhen'in golü VAR incelemesi sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi.
  • Bu gol iptali, maçın sonucunu değiştirmedi ve Galatasaray mağlup oldu.

Galatasaray, Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Kocaelispor'a konuk oldu.

Sarı-kırmızılılar, zorlu maçta rakibine 1-0'lık skorla yenildi ve bu sezon ligde ilk kez kaybetti.

GOL İPTAL OLDU

Süper Lig'de Galatasaray'ın Kocaelispor ile deplasmanda oynadığı maçta sarı-kırmızılıların golü iptal edildi.

Maçın 83. dakikasında Victor Osimhen'in attığı golle Galatasaray durumu 1-1 yaptı.

Ank VAR hakemi Ali Şansalan, orta hakem Çağdaş Altay'ı pozisyonu izlemek için çağırdı.

İnceleme sonrası Galatasaray'ın golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

