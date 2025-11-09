Galatasaray'ın Kocaeli'de golü VAR'a takıldı!

- Galatasaray, Süper Lig'de Kocaelispor'a deplasmanda 1-0 yenilerek ligde ilk kez kaybetti.
- 83. dakikada Victor Osimhen'in golü VAR incelemesi sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi.
- Bu gol iptali, maçın sonucunu değiştirmedi ve Galatasaray mağlup oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Kocaelispor'a konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar, zorlu maçta rakibine 1-0'lık skorla yenildi ve bu sezon ligde ilk kez kaybetti.
GOL İPTAL OLDU
Süper Lig'de Galatasaray'ın Kocaelispor ile deplasmanda oynadığı maçta sarı-kırmızılıların golü iptal edildi.
Maçın 83. dakikasında Victor Osimhen'in attığı golle Galatasaray durumu 1-1 yaptı.
Ank VAR hakemi Ali Şansalan, orta hakem Çağdaş Altay'ı pozisyonu izlemek için çağırdı.
İnceleme sonrası Galatasaray'ın golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)