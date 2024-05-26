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Galatasaray'ın Konyaspor maçında penaltı beklediği pozisyonlar!

Galatasaray'ın Konyaspor maçında penaltı beklediği pozisyonlar! Galatasaray, Konyaspor'a konuk olduğu Süper Lig maçının ilk yarısında iki pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, iki pozisyonda da oyunu sürdürdü. Öte yandan sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın ayağının son halini paylaştı.