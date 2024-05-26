Galatasaray'ın Konyaspor maçında penaltı beklediği pozisyonlar!

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu belli oldu.
38. ve son haftanın kritik mücadelesinde Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-1 yenerek 24. zaferini yaşadı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında konuk takım Galatasaray, iki pozisyonda penaltı bekledi.
Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu ise penaltı noktasını göstermedi ve oyunu sürdürdü.
Icardi yerde kaldı, devam kararı çıktı
Dakikalar 17'yi gösterdiğinde Sokol Cikalleshi'nin müdahalesi sonrasında yerde kalan Mauro Icardi, penaltı bekledi. Ancak VAR'dan bir uyarı gelmeyince oyun devam etti.
Galatasaray, Barış Alper'in son durumunu paylaştı
Karşılaşmanın 24. dakikasında Barış Alper rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve sarı-kırmızılı takım penaltı bekledi.
Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, bir müddet pozisyonu izledi ve oyunu devam ettirdi.
Galatasaray ise Konyaspor maçındaki bu pozisyon için paylaşım yaptı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda şöyle denildi:
Hakemin ve VAR'ın penaltı vermediği pozisyonda Barış'ın bileği bu hale geldi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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