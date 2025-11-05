Galatasaray'ın rakibi Ajax'ı inceledik: Sakatlık ve formsuzluk göze çarpıyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak olan Ajax, inişli çıkışlı performansıyla dikkat çekiyor.

Teknik direktör konusunda istikrasız bir grafik çizen Amsterdam ekibi, eski öğrencisi John Heitinga ile yeni bir maceraya adım attı.

3 sezondur herhangi bir kupa kazanamayan Ajax, Hollanda futbolunu domine ettiği günlerin çok uzağında.

AJAX ESKİ GÜNLERİNİ ARIYOR

11 haftası geride kalan Eredivisie’de 5 galibiyet ve 5 beraberlik alan kırmızı-beyazlı kulüp, tek yenilgisini ise AZ Alkmaar’a karşı yaşadı.

20 puanla 4. sırada yer alan ve 11 haftada 21 gol kaydeden Ajax, kalesinde ise 15 gol gördü. Amsterdam ekibi 24.7 yaş ortalamasına sahip.

Öte yandan Hollanda ekibinde Galatasaray karşılaşması öncesi kritik eksikler bulunuyor.

KRİTİK EKSİKLERİ VAR

5-1 kaybedilen Chelsea maçında kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Kenneth Taylor, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Ajax'ın bir başka orta saha oyuncusu Steven Berghuis de kasığındaki sakatlık nedeniyle Galatasaray maçında takımını yalnız bırakacak.

Hollanda devinin forvetlerinden Kasper Dolberg de sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı oynayamayacak.

AVRUPA KUPALARINDAKİ SON 6 MAÇI DA KAYBETTİLER

Ajax'ın orta sahadaki bir diğer önemli ismi Branco van den Boomen'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Bu arada Ajax, Avrupa kupalarında çıktığı son 6 maçı da kaybetti. Şampiyonlar Ligi'ne 3'te 0'la başlayan Hollanda temsilcisi, geçen sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı son 3 karşılaşmadan puansız ayrılmıştı.