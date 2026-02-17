Galatasaray'ın rakibi Juventus ne durumda?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalyan devi Juventus'u konuk ediyor.

Dev mücadeleye saatler kala biz de sizler için Juventus'un son durumunu ele aldık.

Igor Tudor'la sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Juventus, takımın başına tecrübeli teknik adam Luciano Spalletti'yi getirdi.

SPALLETTI TAKIMI AYAĞA KALDIRDI

Tudor döneminde milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın bireysel performansına daha çok bel bağlayan Juventus, Spalletti döneminde ise daha kompakt bir takım halini aldı.

Disiplinli savunma anlayışı, büyük maç tecrübesi ve fizik gücüyle tanınan İtalyan devi, özellikle eleme turlarında hata yapmayan yapısıyla biliniyor.

İtalyan devinde savunmanın lideri Bremer, formunun zirvesindeki Locatelli ve kariyer sezonunu geçiren McKennie öne çıkan isimler arasında.

Juventus'un en önemli silahı ise milli oyuncumuz Kenan Yıldız...

EN ÖNEMLİ OYUNCULARI KENAN YILDIZ

İtalyan ekibi adına oyun sıkıştığında adeta bir çilingir görevi gören Yıldız, kanatta buluştuğu toplarla ceza sahası dışından çok etkili şutlar çıkarabiliyor.

Yıldız bunun yanı sıra takım arkadaşlarına pozisyon hazırlamakta da giderek ustalaşan bir isim haline geliyor.

Milli futbolcumuz Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 30 maça çıkıp 9 gol attı, 8 de asiste imza attı.

İKİ FORVET EKSİK GELDİLER

Diğer yandan Juventus'ta sakatlıkları bulunan Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik ve Emil Holm, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Juventus'ta Jonathan David de Galatasaray maçı kafilesinde yer almadı. İtalyan basını, David'in de kasık sakatlığı nedeniyle bu maçta yer alamayacağını duyurdu.

David ve Vlahovic'in yokluğunda forvette Lois Openda'nın görev alması bekleniyor.

YARALI GELDİLER

Son olarak Juventus, İtalya Serie A'da 3 gün önce ezeli rakibi Inter'le karşılamıştı.

Derbiden çıkan Juventus, ezeli rakiplerinden Inter'e çekişmeli bir maçın sonunda 3-2'lik skorla mağlup olmuştu.

Inter'e karşı 10 kişi kalarak yenilen Juventus'ta maçın ardından hakeme yönelik yoğun eleştiriler gelmişti.

Derbi mağlubiyeti sonrası İstanbul'a yaralı şekilde gelen Juventus'un bu akşam sahaya daha agresif bir yapıyla çıkması bekleniyor.