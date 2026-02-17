Hyeon-gyu Oh'un performansı ülkesinde gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, fırtına gibi esiyor...

Siyah-beyazlıların Belçika'nın Genk takımından 14 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ve 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı Hyeon-gyu Oh, siyah beyazlı takımda ilk iki maçındaki performansıyla yüzleri güldürdü.

2 MAÇTA DA ATTI, ATTIRDI

İlk maçında Alanyaspor filelerini röveşata golüyle havalandıran Güney Koreli santrfor, bir de penaltı yaptırdı.

Başakşehir maçını da boş geçmeyen Oh; 1 gol, 1 asist yaptı ve Beşiktaş kariyerinde beklentilerin ötesinde bir başlangıca imza attı.

ÜLKESİNDE DE GÜNDEMDE

24 yaşındaki futbolcunun performansı ülkesinde de gündem oldu.

İşte Güney Kore basınında yer alan Hyeon-gyu Oh haberleri...

The Joongang

"Beşiktaş adına iki gol ve bir asistle Oh Hyeon-gyu, sadece iki maçta takımın kilit golcülerinden biri olduğunu kanıtladı."

EPN

"Transfer olduktan sonraki ilk maçında bir gol atan ve bir penaltı yaptırarak dikkat çeken Hyeon-gyu Oh, bu maçta da güçlü performansını sürdürerek Beşiktaş'ın hücumunda güvenilir bir çözüm ortağı olarak konumunu sağlamlaştırdı."

BNT News

"Oh, beklentileri karşılıyor. İlk iki maçında iki gol ve bir asistle 9 numaralı formayı hak etti."

Star News Korea

"Türkiye'yi fethetmeye başladı. Fırtına gibi esiyor, dikkat çekici yükselişte."

Chosun

"Oh, takımını zafere taşıdı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Beşiktaş taraftarları üzerinde güçlü bir izlenim bıraktı."

Daum

"Hyeongyu Oh, Türkiye'ye mükemmel uyum sağladı. Kendini hızla kanıtladı ve geri dönüş zaferine katkı sağladı. Kim Min Jae seviyesinde başarı işaretleri gösteriyor."