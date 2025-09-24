Galatasaray'ın rakibi Liverpool'un dikkat çeken antrenmanı

Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden biri de İngiliz devi Liverpool'du.

Son olarak Liverpool'un antrenmanından paylaşılan bir görüntü, sosyal medyada gündem oldu.

DAYANIKLILIK ANTRENMANINI BÖYLE YAPIYORLAR

Görüntülerde, Liverpoollu futbolculara fiziki darbeler uygulanmasına rağmen oyuncuların hiçbir şekilde sarsılmadıkları dikkat çekti.

Takımın dayanıklılık çalışmasından bir kesit olduğu anlaşılan video, kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

"FİZİKSEL GÜÇLERİNİN GÖSTERGESİ"

Galatasaray ile Liverpool arasındaki karşılaşmalar öncesi bu görüntüler, futbolseverler tarafından "İngiliz ekibinin fiziksel gücünün göstergesi" olarak yorumlandı.

Öte yandan Galatasaray, Liverpool ile 30 Eylül akşamı RAMS Parta kozlarını paylaşacak.