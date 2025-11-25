Galatasaray'ın sahasındaki 33 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yu konuk etti.

Sarı-kırmızılılar sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Aslan'ın iç sahada resmi maçlardaki yenilmezlik serisini sona erdi.

SON YENİLGİ YOUNG BOYS'A KARŞI

Galatasaray, bu müsabaka öncesinde son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre takımı Young Boys'a 1-0 kaybetmiş daha sonra Süper Lig'de 24, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Türkiye Kupası'nda da 2'şer olmak üzere yaptığı 33 karşılaşmada 24 galibiyet, 9 beraberlik almıştı.