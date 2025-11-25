Abone ol: Google News

Galatasaray'ın sahasındaki 33 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Galatasaray, Union Saint-Gilloise müsabakasıyla birlikte evinde 33 maç sonra mağlup oldu.

Yayınlama Tarihi: 25.11.2025 22:53
  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ye 1-0 yenilerek 33 maçlık iç saha yenilmezlik serisini kaybetti.
  • Bu yenilgi, Galatasaray'ın Young Boys'a kaybettiği 2024-2025 sezonundan bu yana yaşadığı ilk iç saha mağlubiyeti oldu.
  • Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte Süper Lig ve UEFA'da toplam 33 maçta 24 galibiyet ve 9 beraberlik elde etmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yu konuk etti.

Sarı-kırmızılılar sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Aslan'ın iç sahada resmi maçlardaki yenilmezlik serisini sona erdi.

SON YENİLGİ YOUNG BOYS'A KARŞI

Galatasaray, bu müsabaka öncesinde son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre takımı Young Boys'a 1-0 kaybetmiş daha sonra Süper Lig'de 24, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Türkiye Kupası'nda da 2'şer olmak üzere yaptığı 33 karşılaşmada 24 galibiyet, 9 beraberlik almıştı.

