Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belirlendi

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 35. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı futbol takımı, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden havalanan özel uçakla Trabzon'a gitti.

JELERT YOK

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Trabzon'a giden kafilede 30 futbolcu bulunuyor. Kadroda yabancı futbolculardan sadece Elias Jelert yer almadı.

GALATASARAY'IN KADROSU

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: