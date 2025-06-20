Galatasaray'ın yeni sezon öncesi kamp programı belirlendi

Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu.
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı takımın Avusturya'nın Windischgarsten bölgesindeki hazırlık kampı, 19-23 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.
2 HAZIRLIK MAÇI YAPILACAK
Galatasaray, bu tarihler arasında Summer Series Upper Austria kapsamında Raiffeisen Arena'da 2 hazırlık maçı oynayacak.
İlk hazırlık maçında 20 Temmuz'da Avusturya Bundesliga takımlarından Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, ikinci hazırlık müsabakasında ise 23 Temmuz'da İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'yle karşılaşacak.
İSTANBUL'DA DA 2 MAÇ OYNANACAK
Cagliari maçının ardından İstanbul'a dönerek hazırlıklarına tesislerinde devam edecek sarı-kırmızılı takım, 26 Temmuz'da Fransa temsilcisi Strasbourg, 2 Ağustos'ta ise İtalya ekibi Lazio'yla Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.