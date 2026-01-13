Abone ol: Google News

Manisa FK, Alenis Vargas'ı kiraladı

1. Lig'de mücadele eden Manisa FK, 22 yaşındaki Alenis Vargas'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Yayınlama Tarihi: 13.01.2026 17:37
1. Lig ekiplerinden Manisa FK, kanat oyuncusu Alenis Vargas'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Honduraslı oyuncu Alenis Vargas ile satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

BAŞARILAR DİLENDİ

Açıklamada, Vargas'a siyah-beyaz forma altında başarılar dilendi.

