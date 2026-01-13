Manisa FK, Alenis Vargas'ı kiraladı

- Manisa FK, 1. Lig'de mücadele etmekte ve Alenis Vargas'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
1. Lig ekiplerinden Manisa FK, kanat oyuncusu Alenis Vargas'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Honduraslı oyuncu Alenis Vargas ile satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
BAŞARILAR DİLENDİ
Açıklamada, Vargas'a siyah-beyaz forma altında başarılar dilendi.