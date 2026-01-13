Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıklarını tamamladı

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri maçının hazırlıklarını noktaladı.

Yayınlama Tarihi: 13.01.2026 17:43
Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıklarını tamamladı
  • Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
  • Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, core çalışmasıyla başlayıp taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.
  • Maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

Türkiye Kupası grup etabının 2. haftasında yarın Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenman, dar alanda pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

FENERBAHÇE, BEYOĞLU YENİ ÇARŞI'NIN KONUĞU

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe mücadelesi, saat 20.30'da başlayacak.

