Galatasaray’ın yeni transferi Noa Lang tribünde

- Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı.
- Yeni transfer Noa Lang, bu maçı kadroda yer almayarak tribünden izledi.
- Lang, Cuma günü Napoli'den kiralık olarak İstanbul'a gelmişti.
Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile mücadele etti.
Sarı-kırmızılıların yeni transferi Hollandalı futbolcu Noa Lang, müsabakanın kadrosuna yer almadı.
TRİBÜNDEN İZLEDİ
Lang, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan müsabakayı tribünden izledi.
Cuma günü İstanbul’a gelen Noa Lang, İtalyan ekibi Napoli’den kiralık olarak transfer edilmişti.