Galatasaray'ın yeni yengesi Candice Brook ünlü çıktı

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Galatasaray, dünyaca ünlü futbolcu Leroy Sane ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

29 yaşındaki oyuncu, İstanbul'a geldi.

Transferin açıklanmasının ardından İstanbul'a gelen Leroy Sane'ye sevgilisi Candice Brook eşlik etti.

GALATASARAY'IN YENİ YENGESİ ÜNLÜ ÇIKTI

İstanbul'a geldiği için harika hissettiğini söyleyen Brook'un kim olduğu merak edildi.

1987 New York doğumlu olan Candice Brook, 37 yaşında ve Afro-Amerikan kökenli.

Modellik kimliğinin yanı sıra, aynı zamanda şarkıcılık ve televizyonculukla da tanınıyor.

Amerika'da "A-List" olarak tabir edilen yüksek profilli ünlüler arasında yer alan Brook, 2016 yılında Hollywood'daki kadınların hayatını konu alan "About the Business" adlı reality şovda rol alarak şöhretini pekiştirdi.

2 ÇOCUKLARI BULUNUYOR

Öte yandan çiftin 2018'de dünyaya gelen Rio Stella adında bir de kızları bulunuyor.

Candice Brook'un önceki ilişkisinden olan oğlu Tobias'a da üvey babalık yapan Leroy Sane, saha dışında tam bir aile babası profili çiziyor.