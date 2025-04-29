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Haber Merkezi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha gündem oldu.

Daha önce şampiyonluk kutlamalarında 'Ali Koç' yazılı forma ile kutlama yapan Icardi, Fenerbahçe Başkanı'na bu kez paylaşımında yer verdi.

"DEVAM ETSİN BİZCE"

Fenerbahçeli taraftarların Koç'a tepki gösterdiği anları alıntılayan Icardi, "Olur mu sevgili Fenerbahçeliler, devam etsin bizce" yazdı.

Icardi, paylaşımında ayrıca gülücük ile sarı ve kırmızı kalp emojileri de kullandı.

Galatasaray'da bu sezon sakatlığından önce 14 maçta süre bulan Icardi, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.