Galatasaraylı oyuncular, Okan Buruk'un basın toplantısını bastı Süper Lig'in 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da futbolcular, Okan Buruk'un basın toplantısını su şişeleriyle bastı.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı sarı-kırmızılı takım 3-1 kazandı.

Galatasaray'ın galibiyet golleri 29 ve 51. dakikalarda Mauro Icardi, 53. dakikada ise Berkan Kutlu'dan geldi. Konyaspor'un golü 79. dakikada Prip'ten geldi.

Galatasaray rekor puanla şampiyon oldu

Bu sonuçla puanını 102'ye çıkaran sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin 3 puan önünde Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray topladığı 102 puanla bir sezonda 3 haneli puan toplayan ilk takım olarak tarihe geçti.

Sarı-kırmızılı takım, bu sonucun ardından 24. şampiyonluğuna ulaştı. Şampiyon olan Galatasaray, gelecek sezon da formasına 5. yıldızı takmaya çalışacak.

Futbolcular, basın toplantısına geldi

Şampiyonluğun ardından sarı-kırmızılı futbolcular hem maç sonunda hem soyunma odasında büyük coşku yaşadı.

Kazanılan şampiyonluğun ardından Okan Buruk basın toplantısına katıldı.

Şampiyonluk coşkusu dinmeyen futbolcular teknik Direktör Okan Buruk'un basın toplantısını su şişeleriyle bastı ve kutlamaya devam etti.

"Kazandığımız için sevinçliyiz"

Okan Buruk düzenlenen basın toplantısında, Konyapor'un ligde kalma, takımının ise şampiyonluk mücadelesi verdiği maçta kazanmak istediklerini aktardı.

İki takıma da beraberliğin yaradığı bir mücadele olduğunu anımsatan Buruk, şu şekilde konuştu:

İki takım da kazanmak için uğraştı. Kazandığımız için sevinçliyiz. Konyaspor'a da 'hayırlı olsun' diyorum, ligde kaldılar. Maçın sonunda onlar da bu sevinci yaşadı. Şampiyonlukta en önemli pay oyuncularımın. Yanlış hatırlamıyorsam antrenmanlara 25 Haziran'da başladık. 11 aydır mücadele ediyoruz. 56 maç oynadık. Çok büyük emek verdik.

"Birçok rekoru kıran oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum"

Buruk, ligi rekor bir puanla şampiyon olarak bitirdiklerinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı: