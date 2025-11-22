Abone ol: Google News

Gaziantep FK, 3 maç sonra 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 16:48
  • Gaziantep FK, Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'u 3-0 yendi.
  • Alexandru Maxim ve Mohamed Bayo'nun golleriyle maçı kazanan Gaziantep FK, 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
  • Bu sonuçla Gaziantep FK, puanını 22'ye çıkarırken, Kayserispor 9 puanda kaldı.

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekipi Gaziantep FK, 3-0'lık skorla kazandı.

Gaziantep FK, 39. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ile öne geçti.

GAZİANTEP, KAYSERİ KARŞISINDA ZORLANMADAN KAZANDI

Mücadelenin 45. dakikasında ise Mohamed Bayo'nun attığı golle deplasman ekibi, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 64. dakikasında Mohamed Bayo, bir kez daha sahneye çıkarak farkı üçe çıkardı.

Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, ligde 3 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.

ESKİ TAKIMINI MAĞLUP ETTİ 

Eski takımına karşı maçın başından sonuna kadar üstünlük kuran Burak Yılmaz'ın ekibi Gaziantep FK, bu sonuçla birlikte puanını 22'ye yükseltti.

Kayserispor, 9 puanda kaldı. Süper Lig'in gelecek haftasında Gaziantep FK, Eyüpspor'u konuk edecek.

Kayserispor, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.

