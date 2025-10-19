Gaziantep FK, Antalyaspor'a 3 attı

- Gaziantep FK, Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u 3-2 yendi.
- Maça Gaziantep Teknik Direktörü Burak Yılmaz ve Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut damga vurdu.
- Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi ekip galip geldi.
Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK ile Erol Bulut'un çalıştırdığı Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Gaziantep FK oldu.
GAZİANTEP FK, GALİP GELDİ
Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Drissa Camara, 17. dakikada Kacper Kozlowski ve 31. dakikada Mohamed Bayo kaydetti.
Konuk ekip Antalyaspor'un gollerini 84 ve 86. dakikalarda Bachir Gueye attı.
GAZİANTEP FK, SERİYİ SÜRDÜRDÜ
Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, genç teknik adamın yönetiminde çıktığı 7 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. (5 galibiyet, 2 beraberlik)
EROL BULUT, İLK MAÇINDA MAĞLUP
Süper Lig'de son olarak 2022-2023 sezonunda Gaziantep FK'yı çalıştıran Erol Bulut, Antalyaspor ile döndüğü Süper Lig'e mağlubiyetle başladı.
PUANI 17 YAPTILAR
Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK, puanını 17'ye çıkartarak ligde 4. sırada yer aldı. Antalyaspor ise 10 puan ile 10. sırada konumlandı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Antalyaspor, Başakşehir'i ağırlayacak.