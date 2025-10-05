Gaziantep FK, Fatih Karagümrük deplasmanında galip geldi

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Marcel Licka yönetimindeki Fatih Karagümrük ile Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Gaziantep FK karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla konuk takım Gaziantep FK oldu.
GAZİANTEP FK, İKİ GOLLE GÜLDÜ
Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 55. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ile 69. dakikada Kacper Kozlowski kaydetti.
PENALTI KAÇTI
Mücadelenin 90+8. dakikasında VAR kontrolü sonrası Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Topun başına geçen David Fofana, penaltı atışını gole çeviremedi.
BURAK YILMAZ, YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ
Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz'ın göreve gelmesinin ardından yenilgi yaşamadı (4G 2B) ve yenilmezlik serisini sürdürdü.
KARAGÜMRÜK, SADECE 1 KEZ KAZANDI
Öte yandan Marcel Licka yönetimindeki Fatih Karagümrük, ligde sadece 1 galibiyet alabildi. (7M 1G)
GAZİANTEP FK, PUANINI 14 YAPTI
Bu sonucun ardından Gaziantep FK, puanını 14'e yükseltti. Fatih Karagümrük, 3 puanda kaldı.
KARAGÜMRÜK, FENERBAHÇE DEPLASMANINDA
Milli ara sonrası Gaziantep FK, Antalyaspor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük, Fenerbahçe deplasmanına gidecek.