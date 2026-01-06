Gaziantep FK, FC Petrolul Ploieşti ile berabere kaldı

- Gaziantep FK, Antalya kampında FC Petrolul Ploieşti ile 1-1 berabere kaldı.
- Luis Perez 33. dakikada Gaziantep FK adına gol attı, 58. dakikada Marian Chica-Rosa eşitliği sağladı.
- Gaziantep FK, kampına çift antrenmanla devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci devre hazırlıklarına Antalya kampında devam etti.
Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, Romanya ekibi FC Petrolul Ploieşti ile hazırlık maçı yaptı.
BURAK YILMAZ'DAN UYARILAR
Gaziantep FK’nın konakladığı otelin tesisinde gerçekleştirilen maçta Burak Yılmaz futbolcularına sık sık uyarıda bulundu.
KAZANAN ÇIKMADI
Karşılaşma 1-1 sona erdi. Mücadelede kırmızı-siyahlılar adına Luis Perez'in 33. dakikada kaydettiği golüne Romanya ekibi 58. dakikada Marian Adi Chica-Rosa karşılık verdi.
Gaziantep FK, Antalya kampını çift antrenmanla sürdürüyor.