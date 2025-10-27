Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında kırmızı kart beklentisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de 10. haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

KIRMIZI KART BEKLENTİSİ

Dakikalar 37'yi gösterdiğinde Gaziantep FK'da Drissa Camara sol köşe gönderi önünde buluştuğu topla son çizgide Nelson Semedo'dan şık sıyrılıp ortasını yapmak istedi. Son anda yetişen Edson Alvarez'in müdahalesiyle top kornere çıktı.

Sosyal medyada ise Semedo'nun Camara'ya olan müdahalesi gündem oldu.

Futbolseverler, Portekizli futbolcunun kırmızı kart görebileceği yönünde fikirlerini belirtti.

Hakem Atilla Karaoğlan oyunu sürdürürken, VAR'dan da pozisyonla ilgili bir uyarı gelmedi ve maç korner atışıyla sürdü.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)