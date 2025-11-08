Gaziantep FK ile Rizespor yenişemedi

- Gaziantep FK ile Rizespor, Süper Lig'in 12. haftasında 2-2 berabere kaldı.
- Gaziantep FK'nin kendi kalesine gol atan Rodrigues, 74. dakikada eşitliği sağladı.
- Maçın ardından Gaziantep FK 19, Rizespor 14 puana ulaştı.
Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde, Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Gaziantep FK ile İlhan Palut yönetimindeki Rizespor karşı karşıya geldi.
Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda oynanan ve 4 gole sahne olan müsabakada, kazanan çıkmadı.
Kritik maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
İLK YARI KARŞILIKLI GOLLERE SAHNE OLDU
Gaziantep FK, 2. dakikada Muhammed Bayo ile 1-0 öne geçti.
Rizespor, bu gole 29. dakikada Ali Sowe ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.
KAZANAN ÇIKMADI
Rizespor, 59. dakikada 2-1 öne geçti.
Bu dakikada Emrecan Bulut'un vuruşu Rodrigues'e çarptı ve ağlara gitti.
Bu gol, Rodrigues'e (Kendi kalesine) yazıldı.
Gaziantep FK, 71. dakikada Deian Sorescu ile penaltıdan yararlanamadı.
Sorescu, penaltıda direğe takıldı.
Ev sahibi Gaziantep'te kendi kalesine gol atan Kevin Rodrigues, 74. dakikada ise rakip ağları buldu.
Rodrigues, bu dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.
Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.
RİZESPOR'UN RAKİBİ FENERBAHÇE
Bu sonucun ardından Gaziantep FK 19, Rizespor 14 puana yükseldi.
Gaziantep FK, milli aranın ardından Kayserispor deplasmanına gidecek. Rizespor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.