Gaziantep FK ile Samsunspor puanları paylaştı

Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

GAZİANTEP FK VE SAMSUNSPOR YENİŞEMEDİ

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Samsunspor, 4. dakikada Rick van Drongelen'in golüyle 1-0 öne geçti. 19. dakikada Cherif Ndiaye farkı ikiye çıkardı. Gaziantep FK, 45. dakikada Christopher Lungoyi'nin golüyle farkı bire indirdi ve ilk yarı Samsunspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 75. dakikasında Gaziantep FK, Myenty Abena'nın golüyle eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.

Samsunspor'da Cherif Ndiaye, 37. ve 45+5. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, puanını 11 yaptı. Samsunspor ise 12 puana yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in bir sonraki maçında Samsunspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Gaziantep FK, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'in 7. haftasındaki Gaziantep FK-Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

4.⁠ ⁠dakikada Zeki Yavru'nun soldan kullandığı kornerde Satka'nın indirdiği topu kontrol eden Drongelen'in röveşatasında meşin yuvarlak kaleci Mustafa Burak Bozan'ın sağından filelerle buluştu: 0-1.

19.⁠ ⁠dakikada Zeki Yavru'nun soldan kullandığı kornerde top üst direkten döndü. Cherif Ndiaye, önünde kalan topa topukla vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

21.⁠ ⁠dakikada Rodrigues'in sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta top, kaleci Okan Kocuk'un da müdahalesiyle üst direğe çarparak kornere gitti.

39.⁠ ⁠dakikada Camara'nın sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta topu kaleci Okan Kocuk uzaklaştırdı.

42.⁠ ⁠dakikada Holse'nin sol kanattan gönderdiği pasla buluşan Coulibaly'nin sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta top, kaleci Mustafa Burak Bozan'ın sağından auta gitti.

45.⁠ ⁠dakikada ceza sahası içerisinde Camara'nın pasıyla buluşan Lungoyi'nin yaptığı plase vuruşta top kaleci Okan Kocuk'un solundan ağlarla buluştu: 1-2.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

56.⁠ ⁠dakikada Melih Kabasakal'ın sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

72.⁠ ⁠dakikada Rodrigues'in ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Okan Kocuk'tan dönen top, Bayo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı sert vuruşta topu kaleci Okan Kocuk tekrar uzaklaştırdı.

75.⁠ ⁠dakikada sağ kanattan korneri kullanan Lungoyi, topu yanında bulunan Rodrigues'e verdi. Rodrigues'in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Abena'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.

83.⁠ ⁠dakikada Ntcham'ın ceza sahası yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta top, kalenin üstünden auta gitti.

86.⁠ ⁠dakikada Perez'in soldan pasıyla ceza sahasında buluşan Kozlowski'nin vuruşunda top, kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

89.⁠ ⁠dakikada Rodrigues'in soldan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Abena'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.