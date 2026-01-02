Abone ol: Google News

Gaziantep FK, kamp çalışmalarına Antalya'da başladı

Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da gerçekleştiriyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 02.01.2026 14:36
Gaziantep FK, kamp çalışmalarına Antalya'da başladı
  • Gaziantep FK, devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da başladı.
  • Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
  • Kırmızı-siyahlılar hazırlıklarına akşam idmanıyla devam edecek.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2025-2026 sezonu devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde Antalya'da bir otelin tesislerinde gerçekleştirilen idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, güç ve kuvvet çalışmalarıyla devam ederken, geçiş organizasyonlarıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Eshspor Haberleri